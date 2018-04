Vítima sobrevive a atentado, mas acaba assassinada dentro de ambulância

(Foto: via WhatsApp)- Um homem que havia sofrido um atentado foi executado dentro de uma ambulância na madrugada deste domingo (29), no município de Concórdia do Pará, no nordeste do Estado. A vítima, identificada pelo nome Euller, de apelido “Molequinho”, estava sendo transferida para um hospital em Belém quando foi interceptada e executada.

O caso começou após Euller ser baleado em um atentado, ocorrido por volta das 1h, em Concórdia. Ele sobreviveu e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele estava sendo transferido para um hospital de Belém quando a ambulância foi parada por dois homens encapuzados em uma motocicleta, que armados, invadiram o veículo e deram mais cinco tiros em Euller, fugindo em seguida.

A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e já tinha envolvimento com diversos crimes desde que era adolescente.

Familiares da vítima, o motorista da ambulância e o enfermeiro que socorria Euller deverão prestar depoimento sobre o caso.

