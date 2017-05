Vítimas de acidente com monomotor em Parauapebas seguem internadas

Dois empresários estavam em aeronave que caiu em área residencial do município no domingo, 21. Pacientes não correm risco de morte.

Continuam internados os dois empresários que estavam a bordo do monomotor que caiu no municpípio de Parauapebas, sudeste do Pará, na no início da noite de domingo (21). Familiares afirmaram que as vítimas não correm risco de morte.

A aeronave transportava dois empresários que retornavam de Marabá a Parauapebas e caiu por volta de 19h em uma área próxima a algumas casas no bairro Ipiranga, região afastada do centro do município.

O empresário Hipólito Reis, que pilotava a aeronave, fraturou o braço esquerdo e passou por uma cirurgia na madrugada desta segunda-feira (22). O passageiro Leonardo Godói teve ferimentos leves, mas continua em observação.

Um homem resgistrou o momento em que moradores da área tentavam resgatar as duas vítimas que estavam a bordo. A aeronave foi retirada do local e deve passar por perícia. Com a queda, parte da fiação elétrica do bairro foi arrebentada, interrompendo o fornecimento de energia no bairro.

