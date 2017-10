Vitimas de acidente entre duas Motocicletas no centro de novo Progresso São socorridos pelo SAMU

Por Adecio Piran /Jornal Folha do Progresso com informações da Policia e fotos

O acidente aconteceu por volta das 19h20mn, desta segunda-feira(23), as vítimas foram identificadas como Keylane dos Santos Lourenço , de 34 anos, que pilotava a motocicleta marca POP cc100 , placa QDH-6408 e Elias Brisioso Sousa da Conceição , de 34 anos, que conduzia a motocicleta BROS 150 de cor preta placa OFP-2941 eles colidiram de frente e foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para a Unidade de Atendimento em Emergência do Hospital Municipal de Novo Progresso.

Um Homem e uma mulher motociclista foram socorridos no inicio da noite desta segunda-feira (23) pelo SAMU após colisão frontal entre duas motocicletas no centro de Novo Progresso, na Avenida Orival Prazeres.

You May Also Like