Vítimas de chacina no Pará são sepultadas

Nesta sexta-feira, movimentos sociais deverão se reunir em Marabá para discutir que ações serão tomadas com o caso, inclusive uma notificação da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional e um pedido de intervenção da União dos Estados Americanos.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) também se manifestou sobre o caso, afirmando que o caso foi um “assassinato”, “de inteira responsabilidade do governador Jatene” e mostra “um despreparo do Sistema de Segurança Pública”.

Segundo nota do Governo, as mortes ocorreram quando policiais militares foram cumprir mandados judiciais em uma fazenda ocupada por pistoleiros e foram recebidos a tiros. Diversos movimentos sociais, entretanto, contestam a versão oficial, afirmando que o caso se trata de uma chacina. A Comissão Pastoral da Terra Chegou a classificar o caso como similar ao massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996, quando 19 trabalhadores rurais foram mortos.

Foram velados na manhã desta quarta-feira (26) os corpos das 10 vítimas da chacina ocorrida na última quarta-feira (10), em uma fazenda do município de Pau-D’Arco, no sul do Pará, durante uma ação policial. Os velórios ocorreram em dois municípios, Redenção e Pau-D’Arco.

