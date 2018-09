Vitória bate América e se afasta da degola do Brasileiro

O Vitória se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro durante a tarde deste sábado. Jogando no Barradão, o time baiano contou com a expulsão precoce e infantil de Rafael Moura para se impor diante de sua torcida e derrotar o América-MG por 1 a 0.

Com gol de Léo Ceará, o Vitória ganhou cinco posições e alcançou o 11º lugar de forma provisória, com 25 pontos, quatro acima do grupo dos quatro piores. Já o América-MG permaneceu com 26 pontos, na nona posição, mas pode cair na tabela a depender dos resultados deste domingo.

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória tentará conquistar a sua terceira vitória consecutiva na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), diante do Fluminense, no Maracanã. No mesmo dia, mas às 20 horas, o Coelho buscará a reabilitação contra o Vasco no Independência.

Após um início lento e morno, Rafael Moura tratou de dar emoção ao confronto. Logo aos 15 minutos, em uma disputa de bola longe do gol, o centroavante deixou o cotovelo no rosto de Erick e foi expulso pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira.

Pouco depois, contudo, o Vitória também teve problemas. O meia Yago, com dores na coxa direita, pediu para sair e foi substituído por André Lima. Para deixar o time baiano mais ofensivo, o técnico Paulo César Carpegiani promoveu a entrada do meia Marcelo Meli na vaga do volante Rodrigo Andrade.

Em vantagem numérica, o Vitória passou a deter o domínio da posse de bola, mas não conseguiu criar grandes chances no primeiro tempo. Tanto que o goleiro João Ricardo só precisou trabalhar duas vezes, ambas em chutes sem grande perigo de fora da área.

O Vitória voltou do intervalo mais agressivo e quase abriu o placar aos três minutos da etapa complementar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Bruno Bispo, que finalizou de dentro da pequena área, mas Messias salvou em cima da linha.

Com requintes de crueldade, o Vitória inaugurou o marcador aos 11 minutos. O atacante Léo Ceará recebeu na intermediária e arriscou. A bola bateu na trave, tocou na cabeça de João Ricardo e entrou no gol. Para reconstruir o sistema ofensivo do América-MG e buscar o empate, Adilson Batista colocou os atacantes Robinho e Wesley Pacheco nos lugares de Norberto e Luan.

As alterações, porém, não surtiram o efeito esperado e ainda deixaram espaços para o Vitória, que quase ampliou quando Erick acertou a trave de João Ricardo aos 31 minutos. No fim, o time baiano trocou passes para administrar o placar e garantiu o segundo triunfo seguido na competição.

Por:Gazeta Esportiva

