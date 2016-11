Vitória bate o Atlético-PR e deixa a zona de rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva – Vitória e Atlético-PR proporcionaram um grande jogo aos 22.759 presentes no Estádio do Barradão, em Salvador, na tarde deste domingo. Em um duelo com duas viradas e cinco gols, a equipe baiana chegou à vitória em cima do rival do Paraná por 3 a 2 e levou sua torcida ao delírio. Com os três pontos, o time de Argel Fucks deixa a zona de rebaixamento com apenas cinco jogos a fazer no Campeonato Brasileiro. De quebra, o resultado caiu como uma luva para o Corinthians, adversário direito do Furação por uma vaga no G6. Como as duas equipes perderam nesta 34ª rodada, a diferença se mantém em apenas um ponto, com vantagem para os rubro-negros (51 a 50).

Os atletas mostraram em campo que não estavam para brincadeira desde os primeiros minutos. Logo aos 4, Marinho aproveitou o próprio rebote para abrir o placar de “bico”. Festa dos donos da casa, que só não contavam com uma equipe tão fria do outro lado.

O Atlético-PR não se desesperou por causa do gol sofrido logo no começo e chegou à virada ainda antes do intervalo. Pablo marcou duas vezes. Primeiro, o centroavante atleticano só tocou para o gol vazio depois de receber passe de Lucas Fernandes. Depois, um erro de Euller na saída de bola do Vitória acabou sendo mortal. Lucho roubou e serviu Pablo, que com uma linda cavadinha marcou o segundo.

Zé Love tinha acertado uma bola na trave quando o placar ainda estava 1 a 1, mas o domínio dos visitantes na primeira etapa era indiscutível. Mas o intervalo acabou fazendo mal para a equipe do Atlético-PR e muito bem para o Vitória, que voltou com outro espírito e pressionando o adversário no campo de defesa.

De tanto martelar, o Leão deixou tudo igual no placar mais uma vez. Marinho, inspirado, fez toda a jogada pela direita e David correu para o abraço. A partida ganhou ares de “quem fizer ganha”. E assim foi aconteceu. Sorte do Vitória, que contava com Marinho elétrico. O atacante roubou a bola já no ataque e resolveu tudo sozinho. Um golaço.

Assim, a equipe de Salvador deixa a zona de rebaixamento e respira diante de uma luta contra o descenso à Série B em 2017. Agora com 39 pontos, Marinho e companhia jogam o Internacional, que estacionou nos 38, para o Z4. Já o Atlético-PR fica com 51 pontos, não aproveita a derrota do Corinthians, que segue logo atrás, e ainda terá de torcer contra o Grêmio na rodada para não perder sua vaga no G6.

Na próxima rodada, o Furacão buscará a reação em um confronto direto diante do Fluminense, no Maracanã, dia 15, terça-feira, às 17 horas. Enquanto isso, o Vitória tentará manter o embalo contra o Santos, na Vila Belmiro, dia 17, quinta-feira, às 19h30.

