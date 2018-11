Vitória do Xingu abre seleção para 315 vagas

Inscrições podem ser feitas até dia 25 por meio da internet (Foto: Divulgação)

O concurso público da Prefeitura de Vitória do Xingu, município no Estado do Pará, tem o objetivo de preencher 315 vagas existentes para cargos públicos, para todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 deste mês, no site do Instituto Bezerra Nelson (www.ivin.com.br), com taxas nos valores de R$ 50 para nível fundamental, R$ 75 para nível médio e R$ 100 para nível superior. Já as remunerações variam entre R$ 954 e R$ 2.953,70, para jornadas de trabalho de 20 e 30 horas semanais.

As oportunidades serão destinadas às funções de Agente de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Gari, Agente Operacional, Auxiliar Administrativo, Condutor de Embarcação, Guarda de Segurança Patrimonial, Motorista Categoria D’E, Operador de Máquinas Leves e Jerico, Operador de Máquinas Pesadas, Servente, Agente Administrativo, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar Técnico Eletricista, Guarda de Saúde, Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Radiologia, Assistente Social, Bioquímico, Odontólogo e Professor (áreas afins).

A primeira fase do concurso será por meio de aplicação de prova escrita objetiva com 40 questões de múltipla escolha para os cargos de todos os níveis, cada uma contendo cinco opções de resposta, das quais apenas uma será correta. As provas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro de 2018. Para os cargos que assim exigirem haverá ainda prova de títulos. O concurso terá validade de dois anos, contados da data da homologação de seu resultado, prorrogável por até dois anos.

Serviço:

Concurso da Prefeitura de Vitória do Xingu

Inscrições: até o dia 25, no site www.ivin.com.br

Taxa: R$ 50 (fundamental), R$ 75 (médio) e R$ 100 (superior)

Salário: varia entre R$ 954 e R$ 2.953,70

Vagas: 315

Fonte:OLiberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...