Vitória goleia, rebaixa o Figueirense, e pressiona o Inter na tabela

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Francisco Galvão/assessoria) – O Vitória entrou em campo neste domingo diante do Figueirense, no Barradão, com a missão de conquistar um triunfo para se manter firme na luta contra o rebaixamento. Com grande atuação, o Rubro-Negro não só conseguiu seu objetivo como fez isso com uma goleada pelo placar de 4 a 0.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 42 pontos e abriu três de vantagem para o Internacional, 17º colocado e primeiro time dentro da zona da degola. Já o Figueirense permaneceu na 18ª posição, com 34, e está matematicamente rebaixado para a Série B.

O Figueirense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, recebendo o Fluminense, no Orlando Scarpelli, às 19h30(de Brasília). Já o Vitória segue sua luta contra o rebaixamento na Série B apenas na segunda-feira, às 20h(de Brasília), quando visita o Coritiba, no Couto Pereira.

O jogo – Jogando em casa e precisando do resultado para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, o Vitória começou a partida pressionando e quase abriu o placar aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, Victor Ramos desviou a bola e Kieza, desequilibrado, cabeceou e carimbou a trave do Figueirense, não marcando por muito pouco.

O Figueirense, porém, conseguiu responder à altura logo na sequência. Aos oito, Lins recebeu a bola pelo lado esquerdo e finalizou. O chute desviou na marcação de Diego Renan e ficou na rede pelo lado de fora, também não entrando por muito pouco.

Nos minutos seguintes, o jogo ficou lá e cá, porém, foi o Vitória que conseguiu sair na frente. Aos 23 minutos, a bola sobrou limpa na entrada da área para Willian Farias. O volante armou o chute e mandou uma pancada para fuzilar as redes e marcar um golaço para abrir o placar.

Um minuto após o gol, o Figueirense chegou com perigo e quase estragou a festa rubro-negra. Lins invadiu a área pela esquerda, tirou a marcação e mandou um chute firme que exigiu uma grande defesa de Fernando Miguel.

Nos lances seguintes, o jogo seguiu em um ritmo alucinante. Aos 26, Victor Ramos aproveitou cobrança de falta de Cárdenas e completou para as redes. O auxiliar, no entanto, assinalou acertadamente a posição de impedindo.

Já aos 27, o Figueira perdeu um gol incrível. Everton Santos recebeu pelo lado direito da área e cruzou. Rafael Moura, dentro da pequena área, finalizou e a bola foi saindo devagar muito próxima ao gol. O Vitória respondeu logo na sequência, aos 28, em chute cruzado de Marinho que saiu tirando tinta da trave.

O jogo seguiu para os minutos finais da primeira etapa com boas chances para os dois lados, como em chute de Lins para o Figueira, aos 31, e finalizações de Diego Renan e Euller para o Vitória, aos 33 e 36, respectivamente.

A última grande oportunidade do primeiro tempo, no entanto, aconteceu aos 41 e inacreditavelmente não morreu no fundo das redes. Após contra-ataque, Kieza invadiu a área e finalizou. A bola desviou na marcação e carimbou na trave. Na sobra, Marinho cabeceou livre de marcação dentro da pequena área, mas mandou para fora, desperdiçando chance inacreditável antes do apito final da primeira etapa.

O jogo voltou para o segundo tempo e nem deu tempo para o Figueirense se armar defensivamente. Com menos de um minuto de partida, Zé Eduardo pegou sobra de bola na entrada da área e, livre de marcação, finalizou de perna esquerda para ampliar a vantagem.

Após o gol, o Figueira, que precisava do empate para não ser rebaixado, foi para o ataque e teve uma boa chance de diminuir. Aos oito, Bady arriscou de fora da área e obrigou Fernando Miguel a fazer uma grande defesa.

No entanto, a pressão não surtiu efeito e foi o Vitória quem marcou mais um. Aos 11, após boa troca de passes, Marinho deixou Kieza na cara de gol e o atacante só teve o trabalho de tirar do goleiro para fazer o terceiro.

Tranquilo após garantir uma boa vantagem, o Rubro-Negro aproveitou para ampliar ainda mais o placar. Aos 15 minutos, Marinho recebeu a bola pela direita, ajeitou o corpo e mandou um chute colocado para fazer o quarto do Vitória em outro golaço.

No restante do jogo, o Vitória naturalmente esfriou o ritmo de jogo e o Figueira passou a comandar as ações ofensivas. Com isso, quase diminuiu aos 31 minutos, em finalização de Rafael Moura de fora da área que carimbou o travessão.

O Figueira, no entanto, não conseguiu ser efetivo nas finalizações para balançar as redes. Com isso, o Vitória apenas administrou o placar até o apito final e respirou na luta contra o rebaixamento.

