Vitória surpreende o Vasco e faz 3 a 2 em São Januário

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Paulo Fernandes) – Na tarde deste domingo em São Januário, Vasco e Vitória protagonizaram um duelo entre um invicto jogando em casa e um visitante que ainda não havia vencido neste Campeonato Brasileiro. A equipe baiana comandada por Vagner Mancini contou com a eficiência de seus atacantes e as falhas defensivas do adversário para somar os primeiros três pontos na vitória por 3 a 2.

O Vitória saiu na frente com André Lima, e Pikachu deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Os baianos chegaram a abrir 3 a 1 com Lucas Fernandes e, depois, Werley marcando contra. Andrés Rios diminuiu no final.

A derrota fez o Vasco cair duas posições na tabela. A queda pode ser ainda maior por conta do complemento da rodada nesta segunda-feira. Para o Vitória, o resultado pode ser um início de reação, mas a equipe segue na zona do rebaixamento, com apenas quatro pontos.

O próximo compromisso do Vasco no Brasileirão será o clássico contra o Flamengo no próximo sábado, no Maracanã. Zé Ricardo terá a semana livre para preparar a equipe para esta partida. Já o Vitória vai receber o Ceará, no domingo, no Barradão.

O jogo – Vindo de uma goleada no meio de semana contra o Bahia, pela Copa do Brasil, o Vasco recebeu o Vitória de olho na recuperação. Eliminado da Libertadores e com a política do clube em ebulição, a equipe de São Januário beira a crise. Uma derrota em casa neste domingo complicaria muito as coisas para o técnico Zé Ricardo. O Vitória, que não tinha nada a ver com isso, foi para o jogo com uma proposta clara de jogar por uma bola.

O Vasco assumiu o controle da posse de bola desde o início, mas foi o Rubro-Negro baiano quem ameaçou primeiro. Aos 4 minutos, André Lima recebeu de Lucas na área, a defesa parou, e o atacante emendou direto para o gol. A bola saiu fraca e Martín Silva defendeu.

Os cariocas só responderam aos 15 com Pikachu, que recebeu de Rafael Galhardo na direita, cortou para o meio e acertou chute de canhota tirando tinta da trave direita.

Dois minutos depois, o Vitória abriu o placar em uma falha incrível da defesa vascaína na saída de bola. Martín Silva rolou para Breno na direita da área. O zagueiro, pressionado, tocou para Desábato no meio. O volante retornou para o goleiro, mas tocou fraco, e Neilton tentou dividir com o uruguaio, que afastou de qualquer maneira. André Lima aproveitou o rebote e, com o goleiro caído, tocou para o gol vazio.

O Vasco demorou um pouco a se encontrar após o gol, mas após os 30 minutos, passou a pressionar bastante. Aos 37, Ríos lança Wagner na área e é derrubado por Rhayner. Pênalti. Ríos cobrou e Caíque defendeu. No rebote, Caio Monteiro tentou a finalização mas recebeu falta do goleiro e o árbitro assinalou novo pênalti. Desta vez, Pikachu cobrou e converteu, deixando tudo igual no placar.

O jogo seguiu além do tempo regulamentar e o Vasco quase virou antes do intervalo, em bela jogada de ataque. Rafael Galhardo cruzou da direita, Henrique tocou para Caio Monteiro, que deu de calcanhar para Wagner. O meia acertou a rede pelo lado de fora e a torcida chegou a comemorar.

O segundo tempo no Rio de Janeiro foi mais movimentado que o primeiro. O Vasco continuou com a posse de bola, mas voltou a falhar defensivamente. O goleiro Caíque salvou o Vitória aos 13, em chute de Rafael Galhardo, e aos 19, numa tentativa de fora da área de Pikachu.

Foi então que, aos 25, brilhou a estrela de Lucas Fernandes, que acabara de entrar. Ele recebeu de Wallyson, dominou e finalizou para deixar o Vitória na frente mais uma vez.

Aos 30, Werley desviou contra o próprio gol na cobrança de um escanteio e complicou de vez as coisas para o Vasco. Os comandados de Zé Ricardo lutaram até o fim e conseguiram diminuir aos 37 com Andrés Ríos. No minuto seguinte, Riascos teve a bola do jogo mas finalizou por cima do gol de Caíque.

