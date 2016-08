Vitória vence, sai da zona de rebaixamento e afunda América-MG

Fonte: Gazeta Esportiva – O Vitória venceu o América-MG por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Rubro Negro conseguiu sair da zona de rebaixamento e afundou ainda mais o clube mineiro na lanterna da competição.

Depois de perder muitas chances de gol, o Coelho viu o Vitória marcar duas vezes com Marcelo, aos 36 minutos do primeiro tempo, após acertar um belo chute no ângulo, e com David, aos 18 da segunda etapa.

Assim, o time baiano chegou aos 26 pontos e subiu para a 16ª posição, saindo da zona de rebaixamento. O América segue em situação muito delicada. Com apenas 13 pontos, o time está na última colocação e precisa descontar mais 13 pontos para conseguir alcançar a primeira equipe que não cairia para a segunda divisão.

Na próxima rodada, o Rubro Negro terá um confronto difícil contra o Atlético-MG, no Independência, na próxima quarta-feira. O América também não terá vida fácil e fará o clássico mineiro contra o Cruzeiro, também no Independência, na quinta-feira.

O jogo – O primeiro lance de perigo foi dos visitantes. Logo aos 2 minutos, Michael dominou no peito, foi até a entrada da área e soltou um tiro, que passou rente à trave esquerda de Fernando Miguel. Mesmo fora de casa, o América dominava o confronto e teve mais uma chance aos 20, quando Pablo avançou pela esquerda, cortou para o meio e arriscou perigosamente.

Depois de um início muito ruim, o Vitória finalmente acordou para a partida e abriu o placar aos 36 minutos. Depois de Alison afastar cruzamento, Marcelo pegou o rebote na entrada da área e acertou lindo chute no ângulo direito, sem nenhuma chance de defesa para João Ricardo.

Antes de descer para os vestiários, o Coelho ainda teve uma chance de igualar o placar. Alison deu um chapéu em Victor Ramos na lateral direita e cruzou para Michael, que cabeceou com estilo e a bola saiu por muito pouco, passando ao lado da trave direita.

Depois de ter visto o América dominar a primeira etapa, o Vitória voltou melhor para o segundo tempo. Aos 10, o Rubro-Negro Baiano quase ampliou. David deu um drible da vaca em Suéliton e cruzou para Cárdenas, que bateu de primeira, mas para fora.

Melhor em campo, os mandantes marcaram o segundo aos 18 minutos. Cárdenas recebeu na esquerda e cruzou com precisão para David, que cabeceou para o fundo do gol de João Ricardo.

Quando tudo já parecia decidido, o América mostrou que não estava entregue. Aos 39, Nilson recebeu passe na entrada da área, dominou no peito e tocou para Danilo Barcelos, que bateu de primeira, vencendo o goleiro Fernando Miguel.

Apesar disso, o Coelho não conseguiu correr atrás do empate e Daronco apitou o final da partida, selando o triunfo do Vitória.

