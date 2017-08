‘Viva a Vida’ realiza mais de 1.700 atendimentos no bairro da Matinha, em Santarém

Procedimentos de saúde são os mais procurados com 731 atendimentos. Tipizal é a próxima comunidade que receberá o projeto.

O bairro da Matinha, em Santarém, oeste do Pará, foi a 5ª localidade a receber o projeto “Viva a Vida”, promovido pelo Sistema Tapajós de Comunicação (STC). O evento foi realizado nesta terça-feira (15), na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio São Felipe.

No total, foram realizados 1.756 atendimentos. Serviços de assessoria jurídica teve 25 orientações, de odontologia com 100 acolhimentos, ações de beleza com corte de cabelo, maquiagem, design de sobrancelha e manicure atendendo 622 munícipes.

Iniciativas como essa não poderiam ser realizadas sem apoios de diversos ramos. Nesta 5ª etapa do “Viva a Vida” já totalizam em 30 parceiros. A Unimed, por exemplo, tem oferecido consultas médicas. Já a Unama realiza teste de glicemia e tipagem sanguínea, além de atendimentos de animais de pequeno porte. Esse time do ramo da saúde é o responsável dos 731 atendimentos, dando à especialidade o título do serviço mais procurado pela região.

A palestra sobre o direito e deveres do idoso, também estava na programação, e foi realizada por representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Santarém). Cerca de 90 espectadores estavam presentes. Já o casamento coletivo, que será realizado no próximo dia 02, recebeu 14 inscrições.

O Cadastro Único, onde é gerado o Número de Inscrição Social (NIS), que dar direito a pessoa se cadastrar em programas sociais que são oferecidos pelo governo federal, também está sendo oferecido pelo Centro de Atendimento Social (CAS/Caec). “A população pode realizar o cadastro para incluir em programas como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Passe Livre interestadual para pessoas acima de 60 anos” explica o auxiliar administrativo, Max Pae.

A próxima localidade a receber o projeto será a comunidade de Tipizal, na próxima sexta feira (18). As atividades serão realizadas na Escola São João.

O Projeto

O projeto social “Viva a Vida” é um iniciativa do Sistema Tapajós de Comunicação (STC), e é desenvolvido desde o ano de 2003 em Santarém. Com o slogam “Vamos Viver a Vida em Paz, Sem Drogas”, nasceu com a finalidade de combater a violência, uso e o tráfico de drogas no município. Ao longo dos anos o projeto cresceu e passou a oferecer ações em diversas áreas, como saúde, expedição de documentos, serviços de beleza e formação profissional, além da realização de palestras com foco na valorização da família.

