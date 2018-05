Viviane Araújo exibe bumbum de fio-dental em praia e fãs elogiam

Viviane Araújo deixou internautas sem fôlego ao publicar nesta sexta-feira (12) fotos de seus dias de folga na praia de Itacaré, na Bahia. A atriz posou apenas fio-dental e recebeu centenas de elogios dos seguidores.

Dias antes, Vivi já havia mostrado que está curtindo dias de sol nas praias baianas com fotos bem à vontade de biquíni. “Perfeita Vivi, amei”, disse um seguidor. “Deusa, e rainha mais linda”, definiu mais um.

A atriz está solteira há poucas semanas após romper o namoro de dois meses com Klaus Barros, no final de abril. O relacionamento com Klaus foi o primeiro assumido por Viviane após o fim do noivado com o jogador de futebol Radamés Martins, com quem rompeu em outubro de 2017.

Fonte: Redação RedeTV!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...