Viviane Araújo exibe corpão com micro biquíni

Após terminar o noivado de quase dez anos com o jogador Radamés Martins, Viviane Araújo tem aproveitados as folgas do teatro para ir à praia. Nesta terça-feira (12), ela publicou em seu perfil no Instagram uma foto com micro biquíni estampado, antes de ir à praia da Reserva no Rio de Janeiro.

Ela exibiu a boa forma aos 42 anos e deixou os seguidores babando. “Um corpo desse seria meu sonho”, “Gente, não tenho nem 30 anos e perco de 1000 para o corpo dela”, “Arrasou, gata. Um dia chego ai”, “Meu sonho é ter uma mulher dessa comigo”, entre outros comentários.

A foto já tinha superado 137 mil curtidas em pouco mais de 5 horas de publicação.

Veja outras fotos de Viviane Araújo:



