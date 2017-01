Viviane Araújo usa look sensual em noite de samba no Rio

Nesta quinta-feira, 19, rainha de bateria do Salgueiro participou do ensaio de rua da agremiação na Zona Norte da cidade.

Viviane Araújo usou um look sensual em noite de samba no Rio. Nesta quinta-feira, 19, a rainha de bateria do Salgueiro participou do ensaio de rua da agremiação na Zona Norte da cidade. Para o evento, a atriz escolheu um short jeans curtinho e um body justinho com recortes nas laterais.

Viviane sempre arrasa nos looks para cair no samba. No último final de semana, por exemplo, a atriz usou uma peça com transparência e franjas, que realçava ainda mais suas pernas torneadas.

Fonte: EGO.

