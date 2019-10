Viviane Batidão fala da expectativa para cantar no Rock in Rio: ‘É muito surreal’

(Foto:Oswaldo Forte / O Liberal) – A cantora se junta a time de paraenses que se apresenta em palco paralelo do festival

Uma das grandes estrelas do tecnomelody paraense se prepara para defender o ritmo em um dos maiores eventos de música do país: o Rock in Rio. Viviane Batidão se junta a um time de artistas paraenses que agita um palco paralelo desde o primeiro dia do festival.

Ela se apresenta no sábado (5), no Mirante Natura, junto ao DJ Will Love. Em entrevista à Rádio Liberal FM na tarde desta quinta-feira (3), a cantora contou os detalhes da apresentação. Serão três shows curtos ao longo do dia; e de malas prontas, ela revela estar ansiosa para a apresentação.

“É meio surreal, porque estou cantando tecnomelody, sendo paga pra cantar tecnomelody dentro do Rock in Rio”, diz animada. “Falo pelo próprio funk, que é carioca; e para a Anitta, que é a maior representante da música brasileira no mundo no momento, foi difícil. É a primeira vez que ela tá cantando, imagina para mim”.

Viviane recebeu o convite para cantar no festival pelo menos um mês antes da notícia vir a público. Ela conta que estava ensaiando quando recebeu a ligação, e até chegou a ignorar na hora.

“Um amigo meu me ligou também e disse: ‘amiga, atende o celular que é coisa boa’. Então eu disse: ‘gente, para, para’. Então eu atendi e fiquei ‘nossa, é sério isso?’”, relembra.

Na entrevista, a cantora falou ainda do bom momento que os artistas paraenses vivem com repercussão fora do estado: como o show Pará Pop no Rock in Rio, e a cantora Rebeca Lindsay no The Voice Brasil, por exemplo. “Acho que é muito justo”.

Fonte:Redação Integrada

