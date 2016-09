Viviane é chamada de plastificada e rebate

Viviane Araújo não engoliu as críticas que recebeu após publicar uma foto em seu perfil no Instagram, e rebateu uma seguidora.

Na imagem, a modelo aparece na academia usando roupas justas e de barriga de fora. “Tá, meu amor. Se fez toda. Plástica até no dedo do pé”, escreveu a internauta.

A atriz não deixou barato e respondeu. “No dedo do pé ainda não fiz não, inclusive se você quiser o contato do meu cirurgião te passo para ver se ele dá um jeitinho em você! Tá precisando, hein? Miga sua louca! Beijo no ombrinho, tá?” (sic), postou.

E ainda acrescentou: “Se quiser o contato também da minha hair stylist para dar um jeito nesse seu mega também está às ordens! Ah, tenho também um tatuador fera para concertar esses seus rabiscos!”.

