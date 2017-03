Vizeu marca no fim e Flamengo vence o Resende em Volta Redonda

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gilvan de Souza/assessoria) -Com um gol marcado por Felipe Vizeu nos acréscimos, o Flamengo derrotou o Resende por 1 a 0, em partida disputada na noite deste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela segunda rodada da Taça Rio. A vitória fez a equipe rubro-negra assumir a liderança do Grupo B com seis pontos ganhos, enquanto o Resende é o terceiro colocado do Grupo C.

A exemplo do que aconteceu diante da Portuguesa, na rodada inicial, o técnico Zé Ricardo escalou uma equipe reserva. O time dominou a maior parte do jogo, mas encontrou grande dificuldades em colocar a bola nas redes, o que só aconteceu no final da partida. O Resende montou um esquema defensivo eficiente, mas acabou sofrendo o gol em falha do goleiro Arthur que tinha salvado o time com grandes defesas, durante o jogo.

Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Bangu, no Raulino de Oliveira. O Resende vai encarar o Macaé, em Bacaxá.

O jogo – O Flamengo partiu para o ataque desde o primeiro instante da partida, enquanto o Resende tentava bloquear as investidas da equipe rubro-negra. logo aos cinco minutos, o técnico Ademir Fonseca foi obrigado a queimar uma substituição porque o meia Rogerinho sentiu dores no joelho e pediu para sair. O atacante Robinho entrou em seu lugar e Rogerinho foi levado de ambulância para ser examinado fora do estádio.

No Flamengo, Mancuello que costuma atuar pela direita, atuava de forma centralizada, enquanto Matheus Sávio caía pela esquerda. Aos 12 minutos, Muriel investiu pela direita e cruzou para Jhulliam que penetrava pelo meio, mas o atacante não conseguiu dominar e o goleiro Thiago ficou com a bola.

O time dirigido por Zé Ricardo adiantou a marcação para sufocar a defesa do Resende que, sem outra alterrnativa, tentava os lançamentos longos para os atacantes, o que facilitava a tarefa dos zagueiros da equipe da Gávea. O primeiro chute a gol só aconteceu aos 22 minutos quando Mancuello apanhou um rebote, na entrada da área, e mandou a bomba, mas a bola saiu.

O jogo seguia em ritmo morno, com as defesas superando os ataques. O Flamengo tinha a iniciativa do jogo, mas não conseguia criar jogadas que permitissem a conclusão dos atacantes. Aos 28 minutos, o Resende criou a primeira situação de perigo com uma bomba de Pingo que obrigou o goleiro Thiago a se esticar para desviar a bola para escanteio. Dois minutos depois, Donatti bloqueou outro chute de Pingo que levava a direção do gol.

O Flamengo só reapareceu na área do Resende aos 32 minutos em chute cruzado de Rodinei que passou perto da trave direita da equipe do Sul-fluminense. Aos 40 minutos, Mancuello bateu escanteio na cabeça de Juan, mas o zagueiro desviou errado e mandou a bola para fora. Aos 44, foi a vez de Leandro Damião aparecer, pela primeira vez, na área. Após chute de Cuéllar, o atacante ganhou a dividida com a zaga, mas seu chute acabou bloqueado, frustrando a torcida rubro-negra. No último lance da etapa iniclal, Mancuello tentou surpreeender Arthur em cobrança de falta, mas o goleiro do Resende mostrou elasticidade e espalmou para escanteio.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com uma mudança tática no ataque. O colombiano Berrio que estava aberto pela direita, se juntou a Leandro Damião na frente. Aos três minutos, Mancuello chutou forte e a bola acertou a cabeça de Paulo Victor e saiu para escanteio. O jogador do Resende precisou ser atendido. O rubro-negro continuava melhor em campo e, aos cinco minutos, Berrio chutou cruzado, o goleiro Arthur deu rebote e Matheus Sávio cruzou para a cabeçada fraca e sem direção de Leandro Damião.

Aos 11 minutos foi a vez de Donatti cabecear, após cobrança de escanteio, mas Leandrão salvou em cima da linha. Dois minutos depois, o goleiro do Resende voltou a salvar sua equipe ao defender chute de Mancuello. O Flamengo dominava completamente e quase marcou em primeiro gol em chutes de Renê e Berrio que passaram muito perto da trave defendida por Arthur. Aos 19 minutos, o goleiro Arthur apareceb novamente ao desviar um chute de Mancuello que tinha endereço certo.

Após a parada técnica, Zé Ricardo tentou aumentar o poder de fogo do Flamengo colocando Lucas Paquetá e Felipe Vizeu nos lugares de Matheus Sávio e Mancuello. O Flamengo passou a atuar com três atacantes. Aos 28 minutos, o Resende fez seu primeiro ataque perigoso no segundo tempo com um chute de Yago que obrigou Thiago fazer uma boa defesa, espalmando para escanteio. Na cobrança, Marcel quase marcou um gol olímpico, mas o goleiro do Flamengo conseguiu evitar que a bola entrasse.

O time da Gávea seguiu pressionando e, aos 36 minutos, após cruzamento de Renê, Juan cabeceou nas mãos de Arthur. Aos 41 minutos, Lucas Paquetá bateu falta na entrada da área e levou grande perigo, mas a bola saiu. O Resende poderia ter marcado aos 43 minutos quando Marcelo levantou na área em cobrança de escanteio e Jhulliam, livre, cabeceou para fora. Aos 45 minutos, Berrio cruzou para Felipe Vizeu, mas o chute saiu fraco e Arthur não teve trabalho.

Um minuto depois, o mesmo Felipe Vizeu marcou o gol do Flamengo. Cafu cruzou e Vizeu cabeceou no meio do gol, mas o goleiro Arthur não conseguiu fazer a defesa.

