Vizinha encontra homem morto com perfurações pelo corpo, em Águas Lindas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A casa onde o Bruno foi encontrado sem vida segue isolada, e a perícia criminal é aguardada no local. Ele já havia sido preso em Tailândia, mas a polícia não especificou por qual crime. Atualmente ele encontrasse desempregado, e segundo vizinhos, tinha envolvimento com tráfico de drogas.

Quando ela percebeu que a porta estava entreaberta, a vizinha entrou na casa e o encontrou morto com duas perfurações do pescoço, deitado em sua rede. Inicialmente, os ferimentos aparentam ter em sido feitos por faca.

You May Also Like