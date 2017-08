Você certamente já ouviu o ‘gemidão’ dessa loira pelo Whatsapp

A atriz Alexis Texas é uma das mulheres mais conhecidas por quem consome vídeos pornográficos: ela começou a carreira no cinema adulto em 2007, aos 22 anos de idade. Desde então, Alexis já estrelou centenas de produções, sendo premiada com oito AVN, o óscar do pornô.

Porém, mesmo que você não assista a esse tipo de conteúdo, quase certamente já ouviu ao menos um dos orgasmos da atriz: é dela o famoso “gemidão do WhatsApp”, que já fez vítimas em todos os lugares, de entrevistas ao Senado!

O pessoal do site E-farsas descobriu que o gemido foi retirado de uma cena do filme “Alexis Texas Boxing POV”, no qual a atriz interpreta uma aluna de boxe que, eventualmente, acaba fazendo sexo com o instrutor – algo bastante “plausível”, não é mesmo? (É IRONIA, viu!!)

Se você tiver muita curiosidade, basta procurar o filme na internet e pular direto para o trecho aos 18 minutos e 27 segundos – é lá que você vai ouvir o gemidão que já trollou muita gente! E aí, caro leitor, você também já caiu nessa pegadinha?

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

