Você conhece os sintomas de um AVC? Socorro precisa ser imediato

Dificuldades para falar, para se movimentar ou para entender o outro estão entre os primeiros sinais de um acidente vascular cerebral

Mariana Fernandes

O AVC (acidente vascular cerebral), popularmente conhecido como “derrame”, acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando as cédulas de oxigênio e de nutrientes. Ou, então, quando um vaso sanguíneo se rompe, causando uma hemorragia cerebral. Entre as causas dessas ocorrências, estão a malformação arterial cerebral (aneurisma), hipertensão arterial, cardiopatia, tromboembolia (bloqueio da artéria pulmonar).

Há dois tipos de AVCs:

Acidente vascular cerebral isquêmico – causado pela obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro, o que causa a falta de circulação vascular na região. Este tipo de AVC corresponde a 85% dos casos.

Acidente vascular cerebral hemorrágico – acontece quando um vaso se rompe espontaneamente e há extravasamento de sangue para o interior do cérebro. Este tipo de AVC está mais ligado a quadros de hipertensão arterial.

Os principais fatores de risco para a ocorrência de um AVC são:

Pressão alta;

Diabetes;

Colesterol elevado;

Tabagismo;

Sedentarismo;

Obesidade;

Arritmia cardíaca.

Sintomas de um AVC

É importante saber identificar quando um AVC está ocorrendo e buscar imediatamente o hospital, a intervenção médica imediata é fundamental para evitar e diminuir sequelas. “O início de um AVC é súbito e o atendimento precisa ser imediato para que o paciente não perca a vida e as consequências sejam as menores possíveis”, explica a médica Letícia Rabello, neurologista do Hospital Brasília. Quanto mais cedo forem tratados o acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico, melhores são os prognósticos do paciente.

Os principais sintomas do AVC são:

Fraqueza de um lado do corpo;

Dificuldade para falar;

Perda de visão;

Perda da sensibilidade de um lado do corpo;

Alterações motoras;

Paralisia de um lado do corpo;

Distúrbio de linguagem;

Distúrbio sensitivo;

Alteração no nível de consciência.

04/11/2019

