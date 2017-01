VOCÊ QUE ESTAVA ESPERANDO PELO CURSO AUXILIAR DE VETERINÁRIO, JÁ CHEGOU EM ITAITUBA-PA.

Para você que estava esperando pelo um bom curso chegou em Itaituba-pa Curso de Auxiliar de Veterinário, duração de 6 meses. Com aulas uma vez por semana dia de terça feira das 19:00 as 22:00 horas, o valor da matrícula apenas R$:100,00 e a mensalidade R$: 100,00.

Com Aulas teóricas na Escola Paraense e aulas práticas em fazendas, frigorífico, chacaras, Clínica e lojas Agropecuária.

Ao concluir o curso você recebe um certificado reconhecido em todo território nacional.

As aulas são ministradas pelo Médico Veterinário Ithalo Prado Custódio que é Pós Graduado em Clínica Cirúrgica e Terapêutica.

Inicio das matrículas dia 12/01/2017. Número para contato (93) 991214417.

Fala com professor *ITHALO PRADO CUSTÓDIO vamos se capacita o mercado está aí é precisamos de pessoas capacitada.

Fonte: http://Facebook.com/plantao24horasnews

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

