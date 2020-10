Volante é anunciado por time turco e se despede do Palmeiras

O zagueiro Vitor Hugo foi anunciado oficialmente como reforço do turco Trabzonspor nesta segunda-feira.

Por meio do perfil no Instagram, o defensor publicou um vídeo com alguns de seus principais momentos pelo Palmeiras e agradeceu ao clube alviverde.

Em duas passagens pelo Palmeiras, Vitor Hugo acumulou um retrospecto de 13 gols em 161 partidas. Ganhador da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, o zagueiro foi negociado com a Fiorentina em 2017, retornou em 2019 e venceu o Paulista 2020.

“Graças a Deus, voltei e, junto com meus companheiros, conquistamos o Paulistão e ainda seguimos invictos tanto no Brasileiro quanto na Libertadores”, disse Vitor Hugo em seu vídeo de despedida. “Muito obrigado por ter me ajudado a viver todas essas emoções. Avanti, Palestra!”, completou, no fim da mensagem.

O técnico Vanderlei Luxemburgo vem formando a dupla de zaga titular com Felipe Melo ao lado do paraguaio Gustavo Gomez. Com Vitor Hugo negociado com o Trabzonspor, o treinador ainda tem como alternativas para a defesa Luan e Emerson Santos.

Às 21h30 desta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Convocados por suas respectivas seleções, o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gomez, o lateral esquerdo Matias Viña e o meio-campista Gabriel Menino são desfalques certos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Fábio Menotti/divulgação)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...