Volpi falha no fim e São Paulo perde de desfalcado Athletico-PR

O São Paulo decepcionou sua torcida no Estádio do Morumbi durante a tarde deste domingo. Desfalcado e dirigido por um técnico interino, o Athletico-PR contou com uma falha do goleiro Tiago Volpi em chute de Marcelo Cirino para ganhar por 1 a 0.

Com 52 pontos ganhos, um a menos do que o Grêmio, que ainda enfrenta a Chapecoense, o São Paulo permanece no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR, já classificado à Copa Libertadores, tem 50 pontos e figura no sexto posto.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo para disputar o clássico contra o Santos às 17 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio da Vila Belmiro. Já o Athletico-PR encara o ameaçado Botafogo às 16 horas de domingo, na Arena da Baixada.

O Jogo – O São Paulo conseguiu levar perigo à zaga adversária logo no começo da partida. Reinaldo aproveitou bola sobrada na área, ajeitou o corpo de bateu de pé direito. A bola desviou em Robson Bambu, mas o goleiro Santos ainda conseguiu salvar com bela defesa.

Pouco depois de o Athletico-PR responder com cobrança de falta potente de Nikão, o São Paulo desperdiçou uma grande chance de sair na frente. Após saída errada de Santos, Vitor Bueno recebeu de Tchê Tchê e acionou Pablo, que parou em defesa do goleiro adversário.

O time paranaense teve sua melhor chegada ao ataque no primeiro tempo já nos minutos finais. Marcelo Cirino recebeu por trás da zaga do lado direito, entrou na área e cruzou rasteiro. O goleiro Tiago Volpi, atento, deu um tapa e evitou a chegada de Bruno Nazário.

O Athletico-PR voltou a assustar já na etapa complementar. Em uma jogada bem construída, Rony driblou por Bruno Alves e cruzou da direita. Nikão dominou pelo meio e rolou do outro lado para Lucho Gonzalez chegar batendo para fora diante de Volpi.

O São Paulo, com dificuldades para articular jogadas ofensivas, demorou para criar uma chance no segundo tempo. Na primeira boa chegada, Reinaldo recebeu de Vitor Bueno pela esquerda e cruzou. Gabriel Sara dividiu com a marcação e viu a bola passar perto da trave.

Em sua última alteração, o técnico Fernando Diniz trocou Igor Gomes pelo experiente Hernanes. Aos 44 minutos, Marcelo Cirino recebeu cruzamento de Vitinho e chutou de fora da área. Volpi pulou no canto direito, mas deixou a bola passar. No fim, a torcida vaiou o time local no Morumbi.

Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria)

10/11/2019 17:18

