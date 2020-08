Volta a ser permitido corte de energia por falta de pagamento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mesmo que as concessionárias tenham avisado anteriormente sobre tarifas em atraso, as empresas precisam novamente informar os consumidores sobre contas não pagas.

As famílias de baixa renda que participam do programa tarifa social não estão sujeitas à suspensão do fornecimento. Isso também vale para pessoas que dependem de equipamento elétrico essencial para manter a vida.

Concessionárias do Brasil podem voltar a fazer cortes de energia por falta de pagamento, pois a medida publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para garantir o serviço, durante à pandemia de covid-19, perdeu a validade no dia 31 de julho.

