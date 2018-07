VOLTA AS AULAS – Material escolar continua caro

Pesquisa do Dieese mostra crescimento nos valores para este 2º semestre

(fOTO: Ivan Duarte / O Liberal) – Com o término das férias escolares começa a preocupação da renovação ou complemento do material escolar para a volta às aulas. O difícil vai ser equilibrar o orçamento que já está comprometido com os gastos nas férias e com preços ainda altos da maioria dos produtos que compõem a cesta de material

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) levantou os preços de cerca de 50 produtos nas principais papelarias, livrarias, magazines e lojas de departamentos da grande Belém, assim como no mercado popular, e fez o comparativo dos preços médios em relação aos pesquisados em igual período do ano passado.

Segundo o Departamento, a maioria dos produtos, neste segundo semestre de 2018, estão mais caros em relação ao mesmo período do ano passado. Mas as pesquisas também constataram estabilidade, e em alguns casos até queda nos preços dos produtos em relação aos praticados no início deste ano.

A pesquisa mostra que no período de 25 a 30 de julho os materiais escolares em destaque foram: resma de papel chamequinho, 100 Folhas, com alta de 25,56%; Régua escolar, 30 cm unid, com alta de 16,07%; Resma de papel Chamex, 500 folhas, com alta de 13,90%; Apontador com depósito, alta de 11,12%; Cartolina branca, com alta de 11,11 %; Lápis de cor grande, com alta de 11,06%; Tinta guache, com alta de 11%, e lápis preto, com 10,89%.

Os reajustes não foram uniformes, mas oscilaram em torno de 10% e podem ser encontrados de todos os tamanhos e para todos os gostos e orçamentos.

Por: Portal ORM, com informação da assessoria 30 de Julho de 2018 às 12:15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...