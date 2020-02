Volta às aulas nas redes estadual e municipal ocorre nesta semana em Novo Progresso

O ano letivo começa na terça-feira (04/2) na rede Municipal em Novo Progresso. Em algumas escolas particulares da cidade, as atividades retornaram nesta segunda-feira (3/2).(Foto:Divulgação)

Para mais de 7 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino em Novo Progresso, as aulas iniciam nesta semana , o ano letivo termina em 11 de dezembro. Durante esse período, o calendário escolar prevê várias atividades para os profissionais da educação e estudantes.

O calendário escolar de 2020 prevê recesso a partir do dia 4 de julho, com retorno às aulas no dia 16 de julho.

Em dezembro, para os alunos as atividades encerram no dia 11.

Os 7 mil alunos da educação infantil, ensino fundamental voltam às aulas na rede municipal na terça-feira(04). De acordo com calendário escolar, o ano letivo de 2020 termina em 11 de dezembro.

Servidores das 27 escolas do municipio de Novo Progresso iniciam nesta terça-feira (4/2) das atividades de planejamento. O recesso no meio do ano também começa em 4 de julho, com retorno no dia 16 de julho.

Segundo a Secretaria de Educação o numero exato de alunos matriculados ainda não foi divulgado , a secretaria aguarda as escolas cadastrarem no Sistema Gestor para sair o numero oficial.

Veja Calendário Escolar 2020 ;

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

