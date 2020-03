Volta do Bocão em 2020.

De Boa com a Volta do Bocão em eleição de 2020

Estamos a oito meses das próximas eleições municipais e próximo das convenções que definem as candidaturas, e as disputas já se iniciaram. Isso mesmo, a sede pelo poder define o início da disputa e coloca no embate oposição, situação, dissidentes, boquinhas e tantos outros desesperados em manter o status ou o uso da “teta pública”.

Incrível o desespero como a classe política trata uma disputa eleitoral. Administrar, propor leis, atender a população e tantos outros itens perdem seus valores para que a meta seja única: vencer a qualquer custo.

Sede do Poder

Quem está fora, quer voltar; quem tem o poder, não quer largar; e quem faz o papel de “terceira opção”, abraça todas as oportunidades para conquistar o sucesso nas urnas. E em meio ao cenário, surge o eleitor, que também se divide entre interessados ou não no processo. Entre estes, o pior fica por conta de quem fecha o olhos. Errado, TODOS são atingidos. Se o político antecipa as disputas, o eleitor deve abrir os olhos para as opções. Separar o joio do trigo.

Dias Melhores

Quem faz política e quem vive dela. Só assim podemos pensar em dias melhores. A política é ingrata, tem muita coisa ruim, mas exerce papel fundamental na construção do futuro. Ou nos interessamos pelo tema e fazemos a opção correta ou seguimos como ratos, encantados pela melodia hipnotizadora do “flautista” que nos leva ao final melancólico. Cada qual que faça sua escolha.

Falsa Impressão

Muitos políticos acreditam que colar em gente séria, celebridades e nomes de destaque é a solução para melhorar a imagem; em muitos casos é, mas acontece que a população sabe diferenciar as qualidades de um e os defeitos do outro. Enquanto o político acredita que a falsidade é uma vantagem, o honesto pode não se sentir confortável, ainda mais com bolsonorismo soltado penas e fazendo calo no ombro. Urg! Se nem pirata aguenta adulação de papagaio, o que dizer de pessoas que preferem viver longe da política, suas diatribes e do “mundico” eleitoreiro?

Miolo de pão

Metaforicamente, no mundo da política, certas pessoas acabam como miolo de pão em aquário, com cada peixinho tentando beliscar um pedaço. Mas há situações mais complicadas, igual ao boi que cai em tanque de piranha. É complicado. Autoridade ou político sério é aquele que possui luz própria e é encarado pela população com naturalidade, porque presta serviço sem precisar forçar a barra. Gente assim atravessa décadas no serviço público, sem arranhões; o problema é que infelizmente acaba cercada por oportunistas, que esperam a todo o custo encontrar um político para “chamar de meu”.

Dengue, Caramujos e coronavírus

Novo Progresso vive uma epidemia de dengue,caramujos, tema inclusive de discussão entre os coordenadores de edmia e políticos para combater em prioridade, mas está ocorrendo um fenômeno: as pessoas estão em tamanho pavor com a disseminação do coronavírus, a ponto de se esquecerem do mosquito e do caramujo medonho, que transmite a dengue e outras doenças.

O leão que ruge

A semana começou agitada em muitos escritórios de contabilidade da cidade. Contrariando a mania do brasileiro de deixar tudo para a última hora, uma horda de declarantes está antecipando-se; pelo visto nossos leais contadores não enfrentarão o sufoco e as noites sem dormir no período de declaração. Para variar, por mais explicadas as dúvidas, há quem ligue para o “guarda-livros” para saber prazos, datas e questões das mais elementares. Está tudo no site e nos veículos de comunicação.

Para que declaração

Pergunta ao Bocão – Francamente, se a Receita Federal já controla quase toda a vida da gente, por meio das operações bancárias, pela movimentação do CPF, qual a razão de necessitarmos efetuar uma “declaração de rendas”? Será que isso vai se tornar coisa do passado?

Leão na mira

O Bocão responde, eu não acredito que em algum dia deixarão de exigir a declaração de Imposto de Renda. É um jeito do governo controlar as atividades financeiras do cidadão. Há um pouco de utopia nesse tema, ou em acreditar que o leão não mais vai existir.

Briga Silenciosa

Foi provocada pelo vice-prefeito que afrontou o Chico Presidente da Câmara no final de 2019, chamando os vereadores de ………………………, se aprovassem taxa de iluminação para o duodécimo do legislativo. Rapidamente o edil presidente Souza, usou da tribuna e acusou o vice Dill de ter usado mais de 250 mil reais em diárias para viagem sem justificativa – vou querer saber onde foi este dinheiro..… vai ter que prestar contas….. vai ter que vir aqui esclarecer. Na outra semana os dois já estavam andando de mãos dadas pelas ruas. Quem souber que aconteceu por favor avise o Bocão! adeciopiran.blog@gmail.com

Repercussão

A Vinda do Presidente Jair Bolsonaro para inaugurar a rodovia BR 163 em Novo Progresso saiu em todos os grandes veículos de comunicação brasileiros e também na mídia internacional; a reboque, os governadores que estiveram no evento foram recebidos com vaias.

Tetra

A Câmara Municipal de Novo Progresso, ou como se diz os Edis, estão preparados e afiados – em pauta já se encontra encaminhado para comissão , as contas da ex-prefeita Madalena Hoffmann(PSDB). Madalena é pretensa candidata a disputar à próxima eleição. O TCM (Tribunal de Contas dos Municípios), condenou a ex a devolver mais de 2 milhões ao erário publico. Tetra””Com tanto dinheiro -interesse- na parada como será reação e/ou ação dos Vereadores. Vai ter Tetra!?

Escola técnica

Usada em todas as eleições, incluindo a ultima que elegeu os Barbalhos, continua no descaso, e o pior o prefeito esteve lá fez reivindicação, o acordo foi divulgado pelo governo que investiria 7 milhões para concluir e até licitação de novo empresa saiu , em palanque aqui em Novo Progresso voltou a prometer e ai o Bocão descobriu um dos motivos de não estar pronta a escola. A conversa Vasou *Segundo a fonte dois basbalhão do MDB querendo ser prefeito daqui meteram o dedo para travar. Em conversa com Governador , fizeram o seguinte pedido; “Helder caso as obras da Escola Técnica e as outras sair, nos não temos chance de disputar as eleições” nem com a Madalena do PSDB. ……..- dai o prefeito Macarrão se elege fácil, então trava tudo ai! Deixa o povo se lascar por lá, Nos promete de novo e depois se elegemos o nosso concluímos.

Repercussão

A população progressense recebeu muito mal a notícia, além da escola – falta recurso para concluir Hospital,pavimentar ruas projetadas e a promessa de pavimentar o aeroporto — que, aliás, está fazendo muita falta para toda a cidade.

Aviso. Aguardem o Próximo já ta saindo….

Fonte:Adecio Piran Blog

