Voo de Eike está previsto para chegar no Rio às 10h30 desta segunda

Empresário deixou Nova York no voo 973 da American Airlines, que decolou às 21h45 deste domingo

O empresário Eike Batista está a bordo do voo 973 da American Airlines, que tem chegada prevista no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, mais conhecido como Galeão, no Rio de Janeiro, para às 10h30 (de Brasília) desta segunda-feira (30). A aeronave deixou o aeroporto JFK, em Nova York, às 21h45 deste domingo (29).

A expectativa é de que Eike seja preso pela Polícia Federal logo que desembarcar na capital fluminense, pois ele tem prisão decretada pela Justiça brasileira.

Como pontuou o G1, o ex-bilionário é acusado de corrupção ativa pelo MPF, segundo o Ministério Público Federal. Eike teria participado de um esquema de propina milionário durante a gestão de Sérgio Cabral no governo do estado do do Rio de Janeiro.

