Votação inicia com atraso com ausência de alguns mesários em Novo Progresso

O período de votação no primeiro turno das eleições gerais do Brasil, neste domingo, aconteceu das 8hs às 17hs

Na área da 91ª Zona Eleitoral, com sede em Novo Progresso, houve falta de alguns mesários. Por isso, houve atraso em algumas seções que aconteceu substituição de mesários.

O Juiz responsável pela Zona Eleitoral de Novo Progresso é o Meritíssimo JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Comarca de Novo Progresso .

Até fechamento desta edição a eleição estava ocorrendo dentro da normalidade, algumas pessoas detidas por abuso em trabalho de boca de urna pela policia militar, no mais dentro da normalidade.

O que acontece se eu faltar às eleições sendo mesário?

A maioria dos mesários não trabalha nas eleições por livre e espontânea vontade. Alguns são voluntários, mas boa parte é convocada pela Justiça Eleitoral e tem a obrigação de comparecer às eleições para trabalhar, sob pena de punição no caso de negativa ou ausência não justificada no dia do pleito.

E o que acontece se eu faltar sendo mesário?

Voluntário ou convocado, a punição será a mesma para quem estiver escalado como mesário e não comparecer à sua seção no dia das eleições: multa.

O valor da sanção, no entanto, pode variar. O mesário convocado (ou voluntário) que não comparecer deverá justificar formalmente ao Juízo Eleitoral o motivo de sua ausência.

Caso a Justiça rejeite a justificativa apresentada ou, ainda, caso o mesário não apresente os motivos pelos quais se ausentou, estará sujeito ao pagamento de multa de 50% do valor do salário mínimo.

A penalidade poderá dobrar se a ausência do mesário causar prejuízo às eleições – o não funcionamento de uma seção, por exemplo.

