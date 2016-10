Vovó de 89 anos impressiona com salto mortal

Aos 89 anos, Dona Ester, não quer saber de mergulhos convencionais para se refrescar. Ela deu um show de flexibilidade ao entrar no açude de Senador Guiomard, Acre, com nada menos que um salto mortal. O momento, que foi capturado em vídeo, está conquistando os internautas brasileiros. Nas imagens, enquanto Dona Ester está empolgada para dar suas cambalhotas, é possível ouvir alguns parentes preocupados e impressionados. O vídeo foi publicado no Facebook, já alcançou mais de 530 mil visualizações.

