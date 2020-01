‘Vovó do Tráfico’ passa mal e morre ao ouvir voz de prisão em operação da polícia em Monte Alegre

Mulher morreu durante Operação Dilúvio (Foto:Reprodução/TV Tapajós)

Mulher de 64 anos pode ter morrido devido a problemas cardíacos

Ester Silva, de 64 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (17), após receber a visita de policiais civis e militares que participaram da Operação Dilúvio, em combate ao tráfico de drogas no município de Monte Alegre, Baixo Amazonas paraense. Ela era conhecida como “Vovó do tráfico” e pode ter morrido devido a problemas de coração, já que começou a passar mal após ela e outros familiares receberem voz de prisão dos policiais civis.

A Operação, Dilúvio, que é coordenada pela Superintendência Regional de Policia Civil do Baixo e Médio Amazonas, está conduzidos para a delegacia pessoas que tiveram decisão da Justiça para cumprimento de manados de prisão e busca e apreensão em diversos locais, por terem ligação com tráfico de drogas.

As investigações foram realizadas pela equipe do delegado Gilvan Gomes Almeida, em parceria com policiais militares do Batalhão de Monte Alegre. Segundo a Polícia Civil, a operação ainda está em andamento em oito endereços, com um efetivo de 47 policiais, sendo 20 Policiais Civis e 27 Militares.

Até o momento, foram apreendidas 287 petecas de substâncias entorpecentes ainda não especificadas e 139 gramas de pedra oxi, cinco motocicletas que eram utilizadas para transporte e venda de drogas e aproximadamente mil reais em dinheiro.

Catorze pessoas presas, sendo 10 homens e 4 mulheres, nos sete endereços afetados pela operação. Segundo a Polícia Civil de Monte Alegre, Ester era bastante conhecida da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e já havia sido presa algumas vezes, além de ter um filho preso em Santarém por tráfico, uma filha presa, e um neto preso hoje na operação Dilúvio.

