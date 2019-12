‘Vovô do tráfico’ tropeça em sacola com drogas, cai e é preso

O idoso tentou esconder a droga dos policiais, mas acabou tropeçando e caindo – (Foto:Divulgação / Polícia Militar de Goiás)

Um homem de 85 anos, conhecido como “vovô do tráfico”, foi preso após tentar esconder as drogas que vendia. Mas, enquanto os policiais passavam por ele, ele tropeçou na sacola com a droga e caiu no chão. O caso aconteceu em Goiânia (GO).

Segundo a polícia, o homem apresentou uma atitude estranha quando uma viatura policial passava pela rua onde ele estava. Ele jogou uma sacola com maconha no chão e tentou pisar nela, mas chamou a atenção dos policiais quando caiu.

O idoso, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado até a Central Geral de Flagrantes da cidade e autuado por tráfico de drogas. A quantidade de droga apreendida com ele também não foi divulgada pela PM. O homem segue preso, porque não apresentou advogado.

Redação Integrada com informações de O Dia

02.12.19 18h20

