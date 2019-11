Vovó musculosa quebra mesa na cabeça de assaltante: “Escolheu casa errada”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Willie Murphy, de 82 anos de idade, fez com que um assaltante se arrependesse de invadir a sua casa em Rochester, no interior do estado de Nova York (EUA). Isso porque ela é uma fisiculturista premiada, e mostrou ao criminoso que ele tinha “escolhido a casa errada para roubar”.

