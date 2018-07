VULGAR OU SENSUAL? Conheça a musa do forró que causa polêmica na internet com suas fotos

É possível que você não conheça Juliana Caetano, a linda vocalista da banda Bonde do Forró. A musa frequentemente recebe muitas críticas devido as fotos que publica em suas redes sociais. Muitos internautas a acham vulgar, outros acreditam que ela deve fazer o que quiser. Mas, recentemente, a artista tem causado muita polêmica mesmo é por declarar apoio a Jair Bolsonaro.

A morena, que manda bem no gogó, mas que ganha destaque pelo seu físico, costuma deixar homens e mulheres inspirados com suas formas, impecáveis por sinal. Sua conta do Instagram, como você vai ver, é um bom exemplo disso.

A moça não economiza na sensualidade, nos shortinhos, saias curtas, decotes e lingeries para deixar seus fãs “felizes”. Veja:

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br