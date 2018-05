Wada se isenta e diz que só CAS pode abrir brecha por Guerrero na Copa

Fonte: FOLHAPRESS Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo declarações à AFP creditadas a Matthieu Reeb, secretário-geral da CAS, as partes envolvidas “podem teoricamente se entender sobre a execução da suspensão, por exemplo agendando o início da suspensão adicional de oito meses para depois da Copa do Mundo na Rússia”.

De acordo com o jornal peruano El Comercio, a agência de notícias AFP foi informada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) de que Guerrero poderia disputar o torneio caso Wada, Fifa e o jogador chegassem a um acordo para que o gancho de oito meses fosse cumprido após o Mundial.

O atacante peruano está suspenso por doping. A Agência Mundial Antidoping (Wada) descartou a possibilidade de um acordo para que o atacante Paolo Guerrero, do Flamengo e da seleção peruana, cumpra suspensão por doping após a disputa da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

