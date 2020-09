Walter marca no fim, e Athletico vira contra o Jorge Wilstermann na volta da Libertadores.

É Libertadores, amigo!

O Athletico venceu por 3 a 2 o Jorge Wilstermann, na noite desta terça-feira, pela terceira rodada da Libertadores. O Furacão correu atrás do placar por todo o jogo, empatando duas vezes e com o time boliviano melhor na maior parte do tempo. Mas havia uma surpresa no banco, com Walter, que entrou e, na sua primeira chance, definiu a vitória brasileira. Quem esperava o time boliviano desencontrado por estar há seis meses sem jogar viu outra coisa. Comandado por Serginho e com Pato Rodríguez infernizando pelos lados, o Jorge Wilstermann foi pressão e resultado aos nove minutos, com gol de Álvarez. O Athletico só conseguiu o equilíbrio com o pênalti no fim, que Lucho González marcou. Patito seguiu mostrando a força do time boliviano no segundo tempo dando o passe para Serginho marcar antes dos dez minutos de segundo tempo. O Athletico voltou a empatar com Christian ,quando parecia que não tinha mais forças para se recuperar e que tudo mudou. O Jorge Wilstermann perdeu um com a expulsão de Serginho, e Walter entrou para marcar e definir o jogo

Tabu quebrado!

O Furacão venceu a primeira partida em Libertadores nas alturas. O histórico do Furacão na altitude é negativo, com dois empates e cinco derrotas em jogos pela Libertadores até hoje. O estádio Felix Capriles fica em Cochabamba, a 2.560m do nível do mar.

Próximos jogos.

Pela Libertadores, o Athletico volta a campo no próximo dia 23 de setembro, na Arena da Baixada, pela quarta rodada. O jogo é contra o Colo Colo. No Brasileirão, o Furacão descansa no fim de semana e volta somente no outro final de semana, no dia 26, contra o Bahia. Com o campeonato boliviano ainda paralisado, o Jorge Wilstermann volta a jogar no dia 25 de setembro contra o Peñarol em casa.

