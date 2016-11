Wesley Safadão apoia Campanha do Natal Permanente da LBV

O cantor Wesley Safadão é um dos artistas que vestiram a camisa da LBV por um Natal mais solidário e está apoiando a campanha. Em vídeo divulgado pelas redes sociais da Instituição, ele declarou: “Que vocês não percam a esperança, que vocês tenham fé, que vocês acreditem, que vocês confiem em Deus, porque Deus tem o melhor preparado para todos vocês. Um beijo grande, um grande abraço! Eu quero mandar um abraço superespecial à turma que está à frente da LBV com essa campanha, com essa solidariedade maravilhosa. A gente tem que parabenizar e tirar o chapéu”.

Na região Nordeste, a campanha beneficiará especialmente comunidades do sertão que enfrentam a seca e sofrem com a fome.

