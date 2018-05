Wesley Safadão e a mulher montam enxoval do novo bebê nos Estados Unidos

Cantor e Thyane Dantas ainda usaram o Instagram, na hora de mostrar aos fãs um pouco do que estavam escolhendo.

Por meio do Insta Stories, no melhor clima de alegria possível, eles ainda fizeram questão de compartilhar com os fãs pelo menos um pouco dos produtos disponíveis no estabelecimento.

Curtindo a folga, o famoso cantor demonstrou, na frente das câmeras, ter ficado admirado, principalmente com a enorme quantidade de opções de carrinhos de bebês disponível no local.

“Está chique demais. Eu vou perguntar para a minha mãe em que eu andava na minha época. Acho que era só nos braços mesmo, ou naqueles carrinhos de mão”, chegou a afirmar Wesley, em registro publicado, na rede social.

O casal está esperando o segundo filho, que é um menino.

