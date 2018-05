Wesley Safadão revela na web nome de seu segundo filho com Thyane Dantas

Cantor contou que menino vai se chamar Dom nesta terça-feira (22) em seu Instagram

Wesley Safadão contou a seus fãs, através da rede social, nesta terça-feira (22) como vai batizar seu segundo filho com Thyane Dantas, com quem já tem Ysis, de 3 anos. O bebê vai se chamar Dom. O cantor também é pai de Yhudy, de 7 anos, de sua relação com Mileide Mihaile.

“‘Dom’! Um presente, uma dádiva de Deus! Uma bênção que já alegra as nossas vidas desde quando era apenas uma promessa do Senhor. Já posso imaginar você correndo e brincando com os seus irmãos! Perfumando nossa casa com ainda mais alegria, felicidade e gratidão! Fazendo nosso lar um lugar ainda mais cheio de paz e a nossa família muito mais completa! Vem com o ‘Dom’ da graça, meu filhão, pois sei que você vai carregar essa virtude e esse favor do céu não apenas na sua vida, mas também no seu nome e, por isso, assim te nomeamos: Dom! Já estamos te esperando prontos para te encher de muito amor e para celebrar todos os dias o Dom que você é e os dons que eu já sei que você tem! #NossoNovoAmor #NossoDom”, escreveu o cantor na legenda da foto em que aparece abraçado com Thyane.

Safadão e Thyane anunciaram o sexo da criança durante o chá revelação, realizado no fim de abril, em Fortaleza (CE). Com quatro meses de gestação, a modelo recebeu familiares e amigos para a celebrar o momento especial. Os dois, que já tinham planos de aumentar a família e planejavam a gravidez há mais ou menos um ano, só têm motivos para comemorar.

“É uma criança muito esperada e amada desde o início, desde quando era apenas um sonho. Pedimos a Deus que venha com muita saúde! Estamos muito felizes porque esse tempo chegou e agora a Ysis e o Yudhy terão mais um irmãozinho”, declarou Thyane.

(por Carla Neves)

