Wesley Safadão vende 10 mil ingressos em apenas 22 minutos

Wesley Safadão bate recorde de invejar atrações internacionais (Foto:Divulgação)

A venda para o show de gravação do novo DVD, no Rio de Janeiro, iniciou na quinta-feira, 23, e superou 30 mil em menos de 24 horas

O fenômeno pop do Brasil, Wesley Safadão, atingiu um novo recorde de vendas. Em apenas 22 minutos de abertura das vendas para o show de gravação do novo DVD, ocorrida às 15 horas na última quinta-feira, 23, foram comercializados 10 mil ingressos pela internet. O evento acontecerá no Garota Vip, no Rio de Janeiro, no próximo dia 24 de agosto.

Em 5 horas de vendas, as vendas atingiram 25 mil ingressos e, em menos de 24 horas, o número chegou a 30 mil. Nos trendings topics dos assuntos do momento no Twitter, o Garota Vip ficou na 6ª posição.

Veja:Vídeo

O novo projeto será gravado no Parque Olímpico sem interrupções durante a captura de imagens. O lugar tem capacidade para 90 mil pessoas e promete ser o maior show do festival em termo de público.

“Agradeço a Deus e aos meus fãs por mais essa marca tão importante na minha carreira. Ano passado fizemos história e tenho certeza que esse ano será ainda melhor”, disse o cantor.

Em 2018, WS levou 70 mil pessoas à cidade do rock batendo o recorde de público que esgotou os ingressos do Garota Vip semanas antes da apresentação.

Para 3ª edição do festival estão confirmadas as atrações Zé Neto e Cristiano, Dilsinho e Dennis DJ. Mas a gravação do DVD será apenas da apresentação de Wesley, que tradicionalmente encerra sozinho o Garota Vip ao amanhecer.

Para o repertório, o cantor planeja apresentar 5 sucessos da carreira e de 7 a 10 canções inéditas, incluindo “Desencana”, fruto da parceria com MC Kekel, que vai ganhar videoclipe em breve.

Veja:Vídeo

O show tem a direção de Catatau. O objetivo de Wesley é que os fãs de vários estados viajem para conferir o show no Rio. E, por isso, pede que levem as bandeiras dos estados de origem para aparecer no DVD. A expectativa é que o novo trabalho seja lançado dois meses após a gravação.

Os ingressos estão à venda aqui

Fonte:Enize Vidigal

