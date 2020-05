West Lima prefeito em exercício de Juruti após anunciar doação de salário para ajudar no combate ao CORONAVIRUS exonerou primeiro escalão e agora parte pra cima dos servidores com super salários.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a exoneração de cargos de confiança Weste diz que irá cortar as regalias de servidores que ganham super salários, uma forma que o prefeito Henrique encontrou de fazer política com dinheiro público.

Segundo o Prefeito em exercício da cidade de Juruti no Oeste do Pará West Lima à mudança no primeiro escalão se deu porque estavam atrapalhando o andamento da gestão e neste período de pandemia é necessário uma equipe mais alinhada e que queira trabalhar pelo município.

