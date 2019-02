Whatsapp adiciona nova forma de segurança, com bloqueio de acesso por touch id e face id no iOS

Whatsapp está com nova camada de segurança em equipamento da Apple (Reuters)

Atualização para equipamentos da Apple já está disponível na App Store

O WhatsApp está mais seguro desde o domingo (3) para usuários do sistema iOS. Com a atualização pode-se adicionar mais uma camada de segurança para os dispositivos da Apple, com o bloqueio do acesso por reconhecimento biométrico (facial, via Face ID) ou com impressões digitais, no Touch ID.

O usuário precisa ir às configurações do dispositivo e acessar “Bloqueio de Tela”, entrar em “Contas” e, depois, em “Privacidade”, onde está o novo recurso. Mas há um inconveniente. Toda vez que você for abrir o WhatsApp será necessário autenticar a sessão com um tipo de identificação.

A atualização está disponível na versão 2.19.20, na App Store.

