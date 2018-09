WhatsApp agora te deixa ver mensagens escondido

Novo recurso permite burlar o check azul de mensagem visualizada. Entenda.

(Foto: Marvin Costa/TechTudo) -O WhatsApp para iPhone (iOS) agora permite visualizar uma prévia de imagens recebidas pelo mensageiro, sem acessar a conversa. O truque consiste em expandir a notificação, na tela de bloqueio ou na central de notificações do celular. O recurso é interessante para quem quer saber o que recebeu sem abrir o chat, o que normalmente envia recibo de leitura – também chamado de check azul.

No tutorial a seguir, confira como visualizar fotos e GIFs recebidos no WhatsApp sem abrir o aplicativo no iPhone. O recurso funciona melhor em smartphones com 3D Touch, mas está disponível para qualquer celular com iOS 10 ou mais recente com a última versão do aplicativo instalada – saiba como atualizar os seus apps. O procedimento foi realizado em um iPhone 8 com iOS 12.

Passo 1. Espere que a mensagem com imagem ou GIF surja em formato de notificação, no topo da tela. Basta arrastá-la para baixa com o dedo. A imagem (foto ou GIF) será baixada e exibida dentro da própria notificação. O seu contato não saberá que a mensagem foi visualizada.

Passo 2. Caso o alerta esteja na central de notificações, basta pressioná-lo com força em aparelhos com 3D Touch. A imagem será baixada e exibida dentro da própria notificação.

Passo 3. Se o seu iPhone não possui 3D Touch, você deve deslizar a notificação para a esquerda e tocar em “Ver”.

Passo 4. A imagem será baixada e exibida dentro da própria notificação e quem a enviou não saberá que você visualizou. Caso queira, toque em “Responder” para enviar uma mensagem sem abrir o WhatsApp.

Por: TechTudo 10 de Setembro de 2018 às 18:52

