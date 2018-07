WhatsApp anuncia iniciativa contra falsificação de notícias

Mensageiro vai conceder bolsas de estudo a pesquisadores de fake news

(Foto: Thássius Veloso/TechTudo)

O WhatsApp anunciou a primeira iniciativa para combater as fake news: o mensageiro irá oferecer 20 bolsas de US$ 50 mil (cerca de R$ 195 mil, em conversão direta) para estudos que auxiliem na proliferação de boatos. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo nesta terça-feira (3) e confirmada pelo TechTudo.

O incentivo será concedido a pesquisadores que busquem compreender o fenômeno e para encontrar alternativas que impeçam a distribuição dessas mensagens, sem prejudicar a privacidade dos usuários. Entre as maiores preocupações estão as falsificações que envolvem saúde e eleições.

Pesquisadores interessados em participar do programa de bolsas devem enviar ideias até 12 de agosto. São cinco os pilares para os estudos, conforme divulgou o mensageiro:

Processamento de informações de conteúdo problemático.

Informações relativas a eleições.

Efeitos de rede e viralidade.

Detecção de comportamento problemático em sistemas criptografados

Detecção de comportamento problemático em sistemas criptografados

A empresa destaca que nenhum dado de usuários de WhatsApp será compartilhado com pesquisadores. A documentação também esclarece que “todos os dados gerados pelas pesquisas serão propriedade intelectual dos pesquisadores e não precisam ser compartilhados com o WhatsApp”.

O mensageiro vem buscando alternativas para evitar o fenômeno das fake news. No começo de junho, a versão experimental (Beta) do app para Android ganhou um indicador de mensagens compartilhadas. O rótulo “Encaminhada” indica que o texto não foi escrito pela pessoa que o está repassando.

Um dos entraves para a checagem de notícias no WhatsApp é a criptografia de ponta a ponta. Em funcionamento desde abril de 2016, o recurso impede que as mensagens de usuários sejam lidas por pessoas que não estejam participando das conversas. Atualmente, todas as contas cadastradas no serviço já contam com a tecnologia.

Aplicativo de mensagens mais utilizado do Brasil, com 120 milhões de usuários no país, o WhatsApp enfrenta problemas com a disseminação de boatos. Em estudo inédito pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo (USP), 1.145 pessoas entre 2.520 entrevistados (51%) alegaram ter recebido notícias falsas sobre a morte da vereadora Marielle Franco, em março.

Por: TechTudo 4 de Julho de 2018 às 14:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...