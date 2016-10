WhatsApp – Aprenda um truque

Você já recebeu mensagem de voz no Whatsapp cujo conteúdo as pessoas próximas não podem ouvir e você está sem fones de ouvido? Sua curiosidade muitas vezes não permite esperar, e você logo pensa em uma estratégia para sair do local e escutar sua mensagem em um outro lugar.

Mensagens de voz no Whatsapp são um ótimo recurso para poupar tempo quando não podemos ou não queremos digitar. Mas apesar de eficientes, nem sempre são práticas. Pelo menos para as pessoas que não conhecem um recurso muito interessante do aplicativo.

Você não precisa levantar-se de sua cadeira e sair de mansinho. Nem mesmo baixar o volume. O aplicativo oferece um recurso muito simples para estes casos, mas que mesmo assim é desconhecido por muitas pessoas: simplesmente aproxime o aparelho da orelha como se fosse falar ao telefone e você escutará o áudio.

“Se você coloca o telefone perto da sua orelha, pode escutar a mensagem de voz através do receptor/microfone frontal”, informou o WhatsApp.

Mas antes disso não esqueça de pressionar o botão de play para escutar a mensagem. Ajuste o volume, e pronto.

“(O volume) pode ser diferente entre o microfone frontal, o receptor, os fones de ouvido e outros aplicativos”, destaca a companhia, em seu blog.

Você aumentou o volume e, mesmo assim, não consegue escutar a mensagem? “Se você vir que a tela se apaga e não pode escutar a mensagem de voz por meio do alto-falante, provavelmente você está ativando o sensor de acesso com a mão.”

“Nesse caso, por favor, mude a posição de sua mão”, aconselha a equipe de suporte do WhatsApp.

O recurso não é válido apenas para o WhatsApp, mas para outros aplicativos que disponibilizam mensagens de voz por meio do celular, como Facebook Messenger e Skype.

(Com informações de BBC)

