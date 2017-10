WhatsApp Beta agora notifica mudança de número

Atualização do aplicativo trouxe recurso que avisa aos contatos quando o usuário muda de número

O WhatsApp Beta recebeu uma atualização com um recurso que permite notificar aos contatos quando o usuário mudar de número de telefone. Além disso, o update também trouxe stickers de horários semelhantes aos do Instagram para o mensageiro. Agora, é possível colar o adesivo com a hora atual em uma foto antes de enviá-la.

As novidades chegaram na versão beta 2.17.375, disponível para download em celulares Android no último sábado (14). Entenda abaixo como as ferramentas funcionam.

Notificar mudança de número de telefone

A ferramenta de notificação permite que você avise aos seus contatos caso troque de número de telefone. Vale ressaltar que o novo recurso é diferente da mensagem “o código de segurança mudou. Clique para mais informações”. Nesse último caso, o informativo aparece quando o código de acesso de uma pessoa muda ao usar um outro smartphone com o mesmo chip – ou seja, sem mudança de número.

Para utilizar a novidade, basta acessar as configurações de conta do mensageiro e tocar na opção “Mudar o número”. O recurso serve para que a pessoa possa migrar os dados de sua conta para um novo celular. Assim, o dono da linha não corre o risco de perder suas conversas.

Feito isso, o usuário deve inserir no aplicativo o número antigo de telefone e, em seguida, o novo. Depois, é só confirmar em “Avançar”. Antes de concluir o processo, marque o item “Notificar meus contatos”. O mensageiro permite escolher quais pessoas serão notificadas: todos que estão salvos na sua agenda, apenas os contatos com os quais você mantém uma conversa ou somente as pessoas selecionadas. É importante lembrar que os grupos são avisados de qualquer maneira.

