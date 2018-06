WhatsApp Beta passa a dizer se mensagem é encaminhada

Recurso permite saber se um texto, imagem ou vídeo é de autoria do contato ou não

(Foto: Paulo Alves/TechTudo) – O WhatsApp Beta para Android traz uma nova função que avisa quando uma mensagem foi encaminhada de outra conversa. A partir da versão 2.18.179, o aplicativo passa a mostrar o rótulo “Encaminhado” acima da mensagem, indicando se o conteúdo é de autoria do contato ou não.

Apenas usuários da versão de testes do WhatsApp para Android podem ver a nova indicação, independentemente de quem enviou. Em testes conduzidos pelo TechTudo, o balão é exibido em textos, imagens e vídeos encaminhados de outras pessoas usando Android ou iPhone (iOS). O aviso não aparece quando o conteúdo foi criado pelo próprio usuário.

O site WABetaInfo, especializado em vazamentos de funções do WhatsApp, menciona que o aviso de mensagem encaminhada é válido apenas para mensagens novas. No entanto, o TechTudo conseguiu reproduzir o recurso também ao encaminhar conversas antigas. Em qualquer cenário, porém, o aplicativo não informa o nome do autor da mensagem original. Da mesma forma, ele não fica sabendo se as informações foram repassadas a terceiros.

O mensageiro corre atrás do Telegram, que oferece funcionalidade parecida há mais tempo. Além de informar quando uma mensagem é fruto de encaminhamento, o mensageiro rival do WhatsApp mostra quem criou o conteúdo e permite abrir uma conversa com o autor com um toque.

