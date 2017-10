WhatsApp Business está chegando; conheça a nova versão corporativa do mensageiro

O Facebook vem buscando novas formas de tornar seus aplicativos lucrativos, e o WhatsApp Business é a próxima carta a ser jogada na mesa. A versão do mensageiro focada no mundo corporativo traz soluções profissionais, e será usada somente por contas verificadas. Com o novo app, empresas podem se comunicar com mais facilidade, enviando textos, imagens, links e outros arquivos em uma única mensagem.

Ainda, o serviço fornecerá um recurso de tradução simultânea, facilitando conversas entre pessoas que falem idiomas diferentes. O projeto piloto do aplicativo está em andamento, e, quando chegar a todos, será gratuito para pequenas empresas. Já para as maiores, será cobrada uma assinatura, cujas condições e valores ainda não foram divulgados.

O app aparecerá na Play Store, e outra novidade é o suporte técnico telefônico, para que as empresas forneçam este número a seus clientes e fornecedores, sem precisarem divulgar seus números particulares. O usuário do WhatsApp Business pode continuar usando seu WhatsApp pessoal à vontade, mantendo os dois aplicativos instalados no dispositivo.

Seu visual é bastante parecido com o do mensageiro tradicional – tudo para garantir o uso intuitivo. Ícones para a câmera, conversas, status e ligações permanecem na versão corporativa, que traz algumas mudanças em suas Configurações. O novo app fornece estatísticas para que as empresas consigam monitorar a quantidade de mensagens trocadas entre seus colaboradores, e novas análises devem ser incorporadas em breve.

Ainda, é possível escolher uma “away message”, que serve como uma resposta automática para quando você não estiver disponível naquele momento. Quem tentar entrar em contato, receberá a resposta personalizada que você configurar.

O WhatsApp Business já está disponível em uma versão beta na loja de aplicativos do Android, mas somente aparecerá aos inscritos no programa de testes do mensageiro. Quem desejar começar a testar, basta se inscrever neste link.

