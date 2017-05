WhatsApp deve usar infraestrutura do Facebook

Esse é um planejamento que tem o objetivo de melhorar a estabilidade do aplicativo.

Segundo um rumor veiculado por meio do Twitter, o WhatsApp deve passar a usar a infraestrutura do Facebook em um futuro próximo. O autor do boato é o perfil WABetaInfo, que sempre publica furos com informações certeiras sobre o aplicativo de bate-papo. Especula-se também que com um número imenso de usuários – mais de 1 bilhão –, os servidores do aplicativo de conversa teria chegado a seu limite.

Em um diálogo que se seguiu após a postagem, um seguidor desse perfil afirmou que essa mudança poderia ocorrer por causa do processo que o Facebook tomou de um grupo de consumidores alemães, por meio da União Europeia, por ter coletado e transferido dados de usuários.

O dono do perfil replicou que não, que o motivo principal seria a melhoria da conexão do serviço do WhatsApp, visto que os servidores do Facebook seriam mais estáveis. Especula-se também que com um número imenso de usuários – mais de 1 bilhão –, os servidores do aplicativo de conversa teria chegado a seu limite, precisando de mais deles para funcionar corretamente.

Fonte: ORMNews.

