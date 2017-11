WhatsApp falso tem um milhão de downloads

Segundo uma vistoria do Avast, felizmente, os dados das vítimas não foram liberados aos criminosos, pois a intenção do aplicativo era apenas disponibilizar anúncios dentro das conversas e monetizar em cima da publicidade.

Para enganar os usuários, os desenvolvedores do software falso conseguiram personalizar o nome do autor do app como “WhatsApp Inc”, graças ao uso de caracteres invisíveis que driblaram a segurança da Play Store. Após fazer o download, os usuários passavam a receber anúncios de outros aplicativos.

Um aplicativo chamado de “Update WhatsApp” foi disponibilizado na loja da Google Play desde o último dia 31/10. O app falso se fazia passar por uma atualização do serviço de mensagens instantâneas WhatsApp e teve mais de um milhão de downloads, apenas na plataforma Android. As informações foram apuradas pelo site TecMundo.

You May Also Like